3試合無失点の浦和GK西川周作、今季も宮代のPKストップ「同じ方向に蹴ってきそうだなと」
[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]
サポーターの大声援を背中に受け、圧巻のスーパーセーブを見せた。浦和レッズGK西川周作は0-0で迎えた前半41分、神戸FW宮代大聖のPKを完璧な横っ飛びでストップ。昨年9月28日の昨季第32節でも宮代のPKを阻んでいたが、1年越しの対峙でも右に向かって反応し、再びゴールへの軌道からかき出した。
J1リーグ通算650試合以上を数える大ベテランは相手の心理を読んでいた。
「やっぱりストライカーって自分を強く持っている選手が多いし、自分を貫く選手が多い。宮代選手の性格はわからないけど、同じ方向に蹴ってきそうだなという意志を感じた。冷静に分析して間合いを測っていた」
昨季よりも際どいコースに飛んできたが、アウェーの地で止めた昨季とは異なり、背中にはホームの大観衆がいた。「今日のほうがいいコースではあったけど、しっかりタイミングを見ながら最後までプレッシャーをかけることができたし、あっち側だとフラッグでプレッシャーをかけてくれるサポーターもいるので、キッカーとして非常に蹴りにくいんじゃないかと思う」と感謝した。
9月上旬のルヴァン杯準々決勝第2戦・川崎F戦での悔しさも力に変えた。その試合では2本のPKを決められていたが、「ルヴァン杯で2本のPKがあったけど、その時のメンタル的なところを活かした、その時は『止めないと』と思ってしまっていたのがじぶんの中にあってけど、今日は入れられても当たり前だと余裕を持ちながらゴールマウスに立つことがでいた」とポリシーを貫き、この日の活躍につなげた。
1-0となった後半には元チームメートのMF汰木康也}}のシュートを左足で阻み、最後まで無失点。自身のミスで招いた失点によって敗戦した第30節・鹿島戦以降は3試合連続のクリーンシートを続けている。信頼を取り戻す39歳は「あの時はミスがニュースになったけど、今日はいいニュースを皆さんに書いてもらえれば。GKをやる子たちが勇気をもらえるんじゃないかと思う」と笑顔を見せた。
(取材・文 竹内達也)
