太陽王を照らすニューヒロイン登場…日向坂46メンバーに称賛続々「可愛すぎしんどい」「制服似合う」
女性アイドルグループ『日向坂46』が4日に公式X(旧ツイッター/@hinatazaka46)を更新し、同日に三協フロンテア柏スタジアムで行われたJ1第33節・柏レイソルvs.横浜F・マリノスに四期生メンバーの清水理央さんが来場したことを報告した。
同試合は「LAWSONエキサイトマッチ」として開催。キックオフ前にローソンの制服姿の清水さんが登場し、花束贈呈とキックオフセレモニーを行った。
清水さんは千葉県出身の20歳で、キャッチフレーズは「みんなを照らすおひさまスマイル」。「太陽王」を意味するレイソルと親和性の高いコラボとなった。
試合はMF小泉佳穂のゴールにより、柏が1-0で勝利。清水さんの写真とともに「熱い戦いをありがとうございました」と綴った日向坂46のポストに対し、「勝利の女神!!」「市船の先輩も活躍」「緊張の中素敵なおひさまスマイルでがんばってくれてありがとう」「(柏レイソル=太陽王と)あまりにも相性が良い」「ローソンの制服姿似合ってて可愛い」「可愛すぎしんどい」「この可愛さで発見されないなら世の中狂ってるだろ」「最高に可愛かったなあ」「また来てください!!」などの声が寄せられている。
また、柏の公式アカウント(@REYSOL_Official)も引用リポストで「本日ご来場いただき、花束贈呈&始球式の大役を見事果たしてくださった #日向坂46 の #清水理央 さん とても素敵な笑顔で務めあげていただき、ありがとうございました またぜひ日立台へ!お待ちしております!」とメッセージを送った。
日向坂46の清水理央さん
本日10月4日(土)開催— 日向坂46 (@hinatazaka46) October 4, 2025
柏レイソル VS 横浜F・マリノス戦
「LAWSONエキサイトマッチ」キックオフセレモニーに#清水理央 が登場いたしました⚽️
熱い戦いをありがとうございました☀️#ローソン#日向坂46 pic.twitter.com/FPl6EJ7Fuo