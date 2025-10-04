東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたアイドルグループ・Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太容疑者（２９）が、活動休止することが４日、分かった。所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表した。

サイトでは「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」とした。

逮捕容疑は４日午前５時４０分ごろに、新宿２丁目のビル１階エントランス付近で、下半身を露出した疑い。当時、酒を飲んでいたとみられ、通行人男性が目撃し、１１０番通報。警察官が駆け付けた際は服を着ていたという。

Ａぇ！ｇｒｏｕｐは２０１９年に結成。ライブでは歌やダンスに加えてバンド演奏も披露し、メンバーカラー・黄色の草間容疑者はサックスやベースを担当する。昨年５月にデビュー。今年２月には１ｓｔアルバム「Ｄ．Ｎ．Ａ」を発売するなど、広く人気を集めていた。