ORANGE RANGE、6年ぶり6回目のアルバム再現ツアー＜RWD← SCREAM 025＞完走
今年、バンド結成24年目を迎えたORANGE RANGE。
9月6日(土)Zepp Fukuokaを皮切りに開催されたツアー＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞は、発表済オリジナルアルバムにフォーカスしたコンセプトツアー、約6年ぶり6度目の開催となる今回は、2009年に発売された6枚目のオリジナルアルバム『world world world』を軸にパフォーマンスを披露。
「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「瞳の先に」など全13曲を収録した同アルバムの再現をコンセプトに、全国8都市9公演にて開催。10月4日(土)にZepp Diver Cityにてファイナル公演を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた。
ファイナルとなった本公演、開場時間の16時前からZepp Diver Cityの周辺は、公演を待ちわびるファンの熱気に包まれ、フロア内も同様、期待感と熱気で満ちており、すでに開演前からボルテージの高さが伺える状況であった。
開演時間の17時、SEと共に会場全体が一気に爆発的な歓声に包まれた。メンバーが登場すると、大歓声に包まれアルバム『world world world』の1曲目「the map」で幕を開けた。
さらに「FACTORY」「KIMAGURE 23」と、アルバム『world world world』に沿って進む中、MCではHIROKIが「コンセプトツアーということを知らずに来た人！なんとか太陽とかなんとかローションは出てこないけど、このアルバムもめちゃくちゃかっこいいので、この世界観をつくってくれますかー！？」と、コアなファン、さらに新たに足を運んでくれたファンも巻き込んでいく。
HIROKIの“刺激が欲しけりゃバカニナレ”コールとともに、7月に配信ﾘリリースされた新曲「裸足のチェッコリー」「マジで世界変えちゃう5秒前」を披露。アルバムとはまた違った新しいORANGE RANGEを魅せる。
「ORANGE RANGEの知識が0の人にもさらに盛り上がってほしいから、もしかしたら知っているかもな、という曲をメドレーでつくってきたから勘弁してくださいー！やっちゃいますか夏！いけますか東京！！刺激が欲しけりゃバカニナレ！ロコローション！！」とHIROKIのコールとともにメドレーに突入。会場のボルテージは一気にピークに。「ロコローション」「上海ハニー」「お願い！セニョリータ」、そして平成リバイバルとして大注目されている「イケナイ太陽」を重ねて披露した。
MCではRYOが「東京ありがとうございます！今日がファイナルということで、いろんな会場にいっぱいのお客さんがきてくれて、そんなみんなの気持ちも背負ったファイナルにしたいと思います！今回はコンセプトツアーでしたが、ORANGE RANGEまだまだいろんな曲がありますので、これに懲りずに遊びに来てください！」とライブに足を運んでくれたファンに感謝を伝え、「IKAROS」「GOD69」「鬼ゴロシ」を披露、熱気が冷めないまま会場をあとにする。
そして熱気は冷めないまま、アンコールで再登場。「いろいろなタイプのものに挑戦できるのは、受け取ってくれるみなさんがいたからだと思います。挑戦させてくれる環境があったからこそ、アグレッシブにできていました。」と、改めて感謝を伝える。
「鬼ゴロシ」との対比として紹介されたのは、書き下ろしの新曲「トワノヒカリ」。「この曲は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌であり、みんなで作品を見てから、ああでもないこうでもないと言い合ってつくった楽曲です。」と制作秘話も明かされた。興奮の渦だった会場は、映画の世界観を映し出すかのように、しっとりと優しく包み込まれていった。
そして、最後の曲「Fin.」でライブの幕は閉じた。デビューから24年という長い年月が経つが、ORANGE RANGEの作り出すグルーヴは衰えることなく、むしろ深みを増していることを証明する、熱狂の一夜となった。
写真◎平野タカシ
セットリスト
1 the map
2 FACTORY
3 KIMAGURE
4 HIBISCUS
5 裸足のチェッコリー
6 White Blood Ball Red Blood Ball 〜Dub Mix〜
7 ジャポネーゼ
8 おしゃれ番⻑ feat. ソイソース
9 マジで世界変えちゃう5秒前
10 space girl feat. ペチュニアロックス
11 Son of the Sun
12 瞳の先に
13 メドレー [ロコローション|上海ハニー|お願い! セニョリータ|イケナイ太陽]
14 IKAROS
15 TWISTER
16 ⻤ゴロシ
EN1. トワノヒカリ
EN2. Fin.
ライブ配信情報
U-NEXTにて独占配信中
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010480
見逃し配信：配信準備完了次第〜10月18日（土）23:59まで
配信公演：10月4日 Zepp DiverCity (TOKYO) 公演
「トワノヒカリ」
（映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」主題歌）
配信日：2025年10月15日(水)
CDパッケージリリース日：2025年10月22日(水)
Spotify/AppleMusicの事前登録はこちらから
https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS
【完全生産限定盤】
CD＋BD （品番：SRCL-13413〜13414）
￥5,500 (税込) ￥5,000 (税抜)
収録曲
Disc1[CD]
01.トワノヒカリ
02.Precious
03.マジで世界変えちゃう5秒前 -naotohiroyama remix-
04.トワノヒカリ -Instrumental-
05.Precious -Instrumental-
Disc2[Blu-ray]
01.イケナイ太陽 Music Video 令和ver.
02.トワノヒカリ Music Video
03.トワノヒカリ Making of Music Video
関連リンク
◆ORANGE RANGE オフィシャルサイト