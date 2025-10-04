今年、バンド結成24年目を迎えたORANGE RANGE。

9月6日(土)Zepp Fukuokaを皮切りに開催されたツアー＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞は、発表済オリジナルアルバムにフォーカスしたコンセプトツアー、約6年ぶり6度目の開催となる今回は、2009年に発売された6枚目のオリジナルアルバム『world world world』を軸にパフォーマンスを披露。

「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「瞳の先に」など全13曲を収録した同アルバムの再現をコンセプトに、全国8都市9公演にて開催。10月4日(土)にZepp Diver Cityにてファイナル公演を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた。

ファイナルとなった本公演、開場時間の16時前からZepp Diver Cityの周辺は、公演を待ちわびるファンの熱気に包まれ、フロア内も同様、期待感と熱気で満ちており、すでに開演前からボルテージの高さが伺える状況であった。

開演時間の17時、SEと共に会場全体が一気に爆発的な歓声に包まれた。メンバーが登場すると、大歓声に包まれアルバム『world world world』の1曲目「the map」で幕を開けた。

さらに「FACTORY」「KIMAGURE 23」と、アルバム『world world world』に沿って進む中、MCではHIROKIが「コンセプトツアーということを知らずに来た人！なんとか太陽とかなんとかローションは出てこないけど、このアルバムもめちゃくちゃかっこいいので、この世界観をつくってくれますかー！？」と、コアなファン、さらに新たに足を運んでくれたファンも巻き込んでいく。

HIROKIの“刺激が欲しけりゃバカニナレ”コールとともに、7月に配信ﾘリリースされた新曲「裸足のチェッコリー」「マジで世界変えちゃう5秒前」を披露。アルバムとはまた違った新しいORANGE RANGEを魅せる。

「ORANGE RANGEの知識が0の人にもさらに盛り上がってほしいから、もしかしたら知っているかもな、という曲をメドレーでつくってきたから勘弁してくださいー！やっちゃいますか夏！いけますか東京！！刺激が欲しけりゃバカニナレ！ロコローション！！」とHIROKIのコールとともにメドレーに突入。会場のボルテージは一気にピークに。「ロコローション」「上海ハニー」「お願い！セニョリータ」、そして平成リバイバルとして大注目されている「イケナイ太陽」を重ねて披露した。

MCではRYOが「東京ありがとうございます！今日がファイナルということで、いろんな会場にいっぱいのお客さんがきてくれて、そんなみんなの気持ちも背負ったファイナルにしたいと思います！今回はコンセプトツアーでしたが、ORANGE RANGEまだまだいろんな曲がありますので、これに懲りずに遊びに来てください！」とライブに足を運んでくれたファンに感謝を伝え、「IKAROS」「GOD69」「鬼ゴロシ」を披露、熱気が冷めないまま会場をあとにする。

そして熱気は冷めないまま、アンコールで再登場。「いろいろなタイプのものに挑戦できるのは、受け取ってくれるみなさんがいたからだと思います。挑戦させてくれる環境があったからこそ、アグレッシブにできていました。」と、改めて感謝を伝える。

「鬼ゴロシ」との対比として紹介されたのは、書き下ろしの新曲「トワノヒカリ」。「この曲は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌であり、みんなで作品を見てから、ああでもないこうでもないと言い合ってつくった楽曲です。」と制作秘話も明かされた。興奮の渦だった会場は、映画の世界観を映し出すかのように、しっとりと優しく包み込まれていった。

そして、最後の曲「Fin.」でライブの幕は閉じた。デビューから24年という長い年月が経つが、ORANGE RANGEの作り出すグルーヴは衰えることなく、むしろ深みを増していることを証明する、熱狂の一夜となった。

写真◎平野タカシ

セットリスト

1 the map

2 FACTORY

3 KIMAGURE

4 HIBISCUS

5 裸足のチェッコリー

6 White Blood Ball Red Blood Ball 〜Dub Mix〜

7 ジャポネーゼ

8 おしゃれ番⻑ feat. ソイソース

9 マジで世界変えちゃう5秒前

10 space girl feat. ペチュニアロックス

11 Son of the Sun

12 瞳の先に

13 メドレー [ロコローション|上海ハニー|お願い! セニョリータ|イケナイ太陽]

14 IKAROS

15 TWISTER

16 ⻤ゴロシ EN1. トワノヒカリ

EN2. Fin.

ライブ配信情報

U-NEXTにて独占配信中

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010480

見逃し配信：配信準備完了次第〜10月18日（土）23:59まで

配信公演：10月4日 Zepp DiverCity (TOKYO) 公演

「トワノヒカリ」

（映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」主題歌）

配信日：2025年10月15日(水)

CDパッケージリリース日：2025年10月22日(水) Spotify/AppleMusicの事前登録はこちらから

https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS 【完全生産限定盤】

CD＋BD （品番：SRCL-13413〜13414）

￥5,500 (税込) ￥5,000 (税抜) 収録曲

Disc1[CD]

01.トワノヒカリ

02.Precious

03.マジで世界変えちゃう5秒前 -naotohiroyama remix-

04.トワノヒカリ -Instrumental-

05.Precious -Instrumental- Disc2[Blu-ray]

01.イケナイ太陽 Music Video 令和ver.

02.トワノヒカリ Music Video

03.トワノヒカリ Making of Music Video