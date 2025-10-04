逮捕のAぇ! group草間リチャード敬太容疑者、活動休止へ「社会的影響を重く受け止め」
【モデルプレス＝2025/10/04】公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられていたAぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が活動休止することがわかった。10月4日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて発表された。
同社は「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」とし、「ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と草間容疑者の活動休止を伝えた。
報道によると、草間容疑者は4日早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたという。
草間容疑者は1996年1月11日生まれ、京都府出身。2009年に現在の事務所に所属し、2019年にAぇ! groupを結成。2024年5月にAぇ! groupとしてCDデビューを果たした。個人では日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演しているほか、2025年にはテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」にレギュラー出演。なお、5日放送を控える「ザ！鉄腕！DASH！！」について、日本テレビは「内容を変更して放送します」と発表している。（modelpress編集部）
