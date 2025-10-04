クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が１０月４日、凱旋門賞を翌日に控えたパリロンシャン競馬場の４Ｒ（芝１６００メートル）でハーパー（牡７歳、仏・ジェラルド・モッセ厩舎、父アルカジーム）に騎乗。直線はじりじり伸びたが９着だった。

明日の凱旋門賞では日本のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に騎乗するルメール騎手は「柔らかいですね。結構、雨が降りましたから」とパリロンシャンの馬場の印象を語った。

４日のパリロンシャンはペネトロメーターの数値は「３．８」で３段階ある重馬場の真ん中のＴＲＥＳ ＳＯＰＬＥ（とても柔らかい）。だが、４日に雨がやんだ後のパリロンシャンは晴れて気温が上がり、時折、強い風も吹いている。「今日からは晴れです。風もあるし、明日は内ラチ沿い（オープンストレッチ）が使えます。今日よりもきれいな馬場になると思います」と回復を見込んでいた。

凱旋門賞は４番ゲートからのスタート。「ちょうどいい枠。隣に人気馬もいるので。スタートが良かったらマイペースか、逃げ馬の後ろにつけたいです」と鞍上は先行策をもくろんでいた。