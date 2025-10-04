µþÅÔ¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾¡¤ÁÅÀ£±¡¡úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡Ö£²¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ò¡Ä¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£³Àá¡¡µþÅÔ£±¡½£±Àîºê¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤Ï¡¢Àîºê¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£Æ±£¶£°¤ËÅþÃ£¡£¤³¤ÎÆü»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Çð¡¢¿À¸Í¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾£¸Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÀîºê¤Î£Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¡£Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°£±°Ì¤ÎÁíÆÀÅÀ¿ô¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ú¤µ¤Ì£¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ëÊ¬¡¢Ãµ¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤ÆÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£Ä£ÆÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡Ë¤È¡¢ÊÝ»ý¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÁê¼ê¿Ø¤òÊø¤¹»å¸ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±£³£¸Ê¬¡¢£Í£ÆÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢£Í£Æ±üÀî²íÌé¤¬È´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢ÏÆ¡Ë¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï£Í£Æ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ËÅÏ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ä£Æ¿Ü³±ÑÂç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£¿Ü³¤Î£Ê£±½éÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤â¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹¤¯»È¤Ã¤Æ²ó¤ê¤À¤·Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¸åÈ¾£´£³Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬£±¿ÍÂà¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÃæ¤ÎÆâÍÆ½¤Àµ¡¢Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÉ¬¤º¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤«¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¡ÖÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾¡¤ÁÅÀ£±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡Ö£±¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æº£¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡Áè¤¤ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ëº£¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀ£²¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤ÎÊý¤¬Â¿Ê¬Àµ¤·¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð£°¤ËÅù¤·¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ÀµÚ¡££Í£ÆÊ¡²¬¿µÊ¿¤ÎÉé½ý¤Ç¡¢Á°È¾£±£±Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿£Í£ÆÉðÅÄ¾Ê¿¤â¡ÖÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤Ù¤¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿°Õ¼±¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤¹¤Ï£µ»î¹ç¡£ÀîºêÀï¤òÎÈ¤Ë¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£