¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡¢11Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡¡PV²ò¶Ø¤Ç¾¯Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¡ã²«ºª¡ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ËSeason3¡ÊÂè3´ü¡Ë¥í¥¤¥É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡×¤¬¡¢11Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·PV¤¬¸ø³«¡£PV¤Ë¤ÏËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¾¯Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¡ã²«ºª¡ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î²áµî¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÄ¾¯´ü¤Î¥í¥¤¥É¡ªÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡Ä¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù²áµîÊÔPV
¡¡¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤À¤³¦¤Î¤¿¤áÆü¡¹¡¢ÄµÊóÇ¤Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¥í¥¤¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡¢·ÀÌó·ëº§¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤Ç¡¢¥í¥¤¥É¤ÏÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤«¤ê¤½¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2019Ç¯3·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1¥¯¡¼¥ë¤¬2022Ç¯4·î¤«¤é6·î¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤¬10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÂè2´ü¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¼ý62.6²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
