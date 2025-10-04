ヨックモック♡オンライン限定「ガトー アミカル」が10月1日発売

ヨックモックからオンライン限定商品『ガトー アミカル』が2025年10月1日(水)より発売♡価格は1,620円（税込）、16枚入り。ロングセラー「シガール®」のプティサイズや、ホワイト・ストロベリーチョコクッキーを詰め合わせ、手軽に贈れるソーシャルギフトとしても最適です。缶デザインも華やかで、贈った後も暮らしを彩ります♪

遊び心あふれるデザインの缶

ガトー アミカル

『ガトー アミカル』の缶は、お菓子の形をモチーフにしたモザイクタイル柄をやわらかな光と水彩で表現。

右下にはシガールモチーフをさりげなく忍ばせ、食べ終わった後もインテリアとして楽しめます♡デザインと実用性を兼ね備えたギフトにぴったりです。

人気お菓子3種を詰め合わせ

内容はプティ シガール×8本、カカオ ドゥーブル ショコラブラン×4枚、ドゥーブル フレーズ×4枚の合計16枚入り。

ロングセラー商品を中心に、ホワイトチョコやストロベリーのクッキーが加わり、味わいのバリエーションも楽しめます。価格は1,620円（税込）、お手頃で気軽に贈れるのが魅力です。

LINEギフト限定バースデー用スリーブ

LINEギフトでは、バースデー専用スリーブ付きで1,980円（税込・送料込）として展開。特別感のあるデザインで、誕生日の贈り物にも最適です。

オンライン限定なので、公式オンラインショップ、楽天市場店、百貨店オンラインなどで手軽に購入できます♪

ヨックモック♡気持ちを贈るオンライン限定ギフト

2025年10月1日発売のヨックモック『ガトー アミカル』は16枚入りで1,620円（税込）、手に取りやすい価格とデザインが魅力です。

プティ シガールやホワイト・ストロベリーチョコクッキーを詰め合わせ、LINEギフト限定バースデースリーブ付きは1,980円（税込・送料込）♪

大切な人への日常の感謝やお祝いを手軽に伝えられるオンライン限定ギフトです。