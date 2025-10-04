◇フランス2部第9節 スタッド・ランス2―4グルノーブル（2025年10月4日 フランス・ランス）

スタッド・ランスのMF中村敬斗（25）がホームのグルノーブル戦で今季2点目のゴールを決めた。0―2とリードを奪われた前半35分に自陣からカウンターが発動。中村は左サイドでパスを受けて自ら持ち上がり、ペナルティーエリアに進入すると、巧みなステップで相手選手をかわしてゴール左前から左足で力強く蹴り込んだ。

心労で出遅れたが、戦列復帰を果たした9月20日のサンテティエンヌ戦でいきなりアシストを記録。続くクレルモン戦（同23日）で1得点1アシスト。さらに3日後のナンシー戦では中村のクロスが相手のクリアミスを誘発してゴールにつながった。出場するたびにゴールに絡み、復帰4戦目となったこの日も2点ビハインドから反撃ムードを盛り上げる貴重な一撃。来夏のW杯北中米大会に向けて「絶対に出たい。何が何でも諦めずに頑張りたい。それには数字を出すことが大事」と訴えていた通りのプレーを見せつけた。

5位のチームは16位の相手に2―4で敗れて連勝が2でストップ。痛い敗戦となったが、今季初のフル出場とコンディション改善をうかがわせる中村は4試合で2得点2アシスト。復帰を果たした日本代表の親善試合に向けて弾みを付けた。