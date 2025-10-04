バレーボール大同生命SVリーグの女子が10日に開幕する。昨季3位のSAGA久光スプリングスは、元女子日本代表監督の中田久美監督（60）が10シーズンぶりに復帰。前回在任時の4シーズンでプレミアリーグ（現SVリーグ）を3度、全日本選手権を4度制した「勝負師」は6月の就任後、選手に問いかけた。「日々の練習の中で譲れないものをつくりなさい」―。開幕を前に答えは出たのか、生え抜きミドルブロッカーの平山詩嫣（24）に尋ねた。

―6月からハードな練習を積んできた。

練習もトレーニングも（開幕の）ぎりぎりまでがっつりやる予定です。未知数なところもありますが、ここからしっかりとコンディションを整えていきたい。

―（取材日に行われた）実戦形式の6対6の練習もラリーが続き、点差も開かないなど白熱した内容だった。

スパイクを打つ、ブロックに跳ぶ、ボールを拾う…それぞれの役割が明確になってきました。久美さん（中田監督）からポジションごとに細かいアドバイスもいただいているので、より意識して集中できています。気持ちも高まっています。

―先日のファンミーティングで口にした「今年は『黒子のシオン（詩嫣）』で臨みます」の真意は？

自分が決める（得点する）よりも、人が決める方がうれしいんです。もちろん、決めにいく姿勢はありますよ。でも、エースといいますか…うちには（決定打を）打てる人がたくさんいます。そういった選手が苦しんでいるときは、それこそミドルが存在感を出していかないといけません。そこはバランスなので。みんながやってくれるなら、私は基本、何もしなくてもいい（笑）…ぐらいのテンションではあります。

―中田監督からの「問い」をどう受け止めたのか？

プレー面とか、自分でもいろいろ考えてはいたんです。そういう中で、あらためて今のメンバーを見たとき、私にあるもの…といったら、やっぱり「スプリングスでプレーしてきた時間」なのかな、と思います。先輩方が聞いたら笑うかもしれませんが…。

―大分・東九州龍谷高から2019年に久光製薬（現SAGA久光）に加入し、7シーズン目になる。

内定選手だった（18〜19年）シーズンは、セッターに古藤（千鶴）さんがいらっしゃって、優勝を間近で見ました。そこから7位と8位を経験して、コロナ禍に入って（21〜22年シーズンに）優勝して…そこから（最終順位が3位、6位、3位となって）また少しずつ活気が戻りつつあります。そんなスプリングスの流れを見てきた一人だと思いますし、その経験値や時間は私だけのものです。同じ時間を過ごした人でも、自分だけの感性があるはず。このチームでプレーができる誇りとか責任感とか…そこは譲れないし、もっと磨いていかなくちゃいけない。

優勝した2021〜22年シーズンの平山詩嫣（左から３人目）

―中田監督の指導を受けるのは初めて。想像していた姿とのギャップはあったのか？

久美さんだったら、こう言うだろうな、と。そこまでかけ離れてはいませんでした。言われないために動いているわけではありませんが（笑）。久美さんの発言やリアクションに違和感を抱くことはありませんし、対話でも共有できていますから。

―練習中の中田監督は静かに見守りつつ、タイミングを見計らって的確に助言している印象を受けた。

選手を尊重してくれる方です。そうですね…アドバイスの際も「自分たちのやりやすい方でいいよ」と言ってくださいます。それでいながら、チーム全体を見渡しての「かじ取り」もされている。私たち選手も少しずつ、着実に慣れてきている感じです。

SAGA久光スプリングスの平山詩嫣（2024〜25年シーズン）

平山は「自分軸」を持っている選手だ。それは取材を通して伝わってくる。今夏、中田監督の言葉によって、心持ちを変えたわけではないだろう。自らを客観視して、とことん向き合い、導き出した答え「譲れないもの」―には「平山詩嫣」の生き方が詰まっている。(聞き手・構成＝西口憲一)

10・18ホーム開幕戦は先着3500人に特典

18日にSAGAアリーナ（佐賀市）で行われるクインシーズ刈谷とのホームゲーム開幕戦（午後2時5分開始）では入場者にプレゼントを配布する。得点や演出に合わせて光るブレスレットタイプのグッズ「PIKABON（ピカボン）」で、アーリナと一体となった幻想的な応援を楽しめる。当日の観戦チケットを持つ先着3500人が対象で、ここでしか手に入らないオリジナルの応援アイテムとなっている。

