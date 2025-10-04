◇F1第18戦シンガポールGP2 予選（2025年10月4日 シンガポール市街地コース＝1周4.927キロ）

レッドブルの角田裕毅は3戦ぶりに予選2回目（Q2）で敗退し、15番手だった。メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分29秒158で第10戦カナダGP以来8戦ぶり今季2度目、通算7度目のポールポジション（PP）を獲得。2番手に0.182秒差でレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）、3番手には総合首位に立つマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がつけた。

前戦アゼルバイジャンGPで今季自己最高の6位入賞を果たした角田は、前日のフリー走行1回目（FP1）が9番手、2回目（FP2）が11番手だった。しかし、この日予選前のフリー走行3回目（FP3）は18番手、予選1回目（Q1）も最初のタイムアタックでタイムが伸びず最下位。最後のアタックで1分30秒574の10番手に上げてQ2へ進出したが、アタック中にアルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）のマシンがストップしてイエローフラッグが出ていたため、他の3台とともにセッション後に調査が行われることになった。

Q2では早めにコースインしたもの、1分30秒353と振るわず、3回目（Q3）進出の10番手とは0.277秒差の15番手にとどまった。

▼ラッセル PPを獲得できて本当にうれしい。マシンにポテンシャルがあるのは分かっていたし、（同僚の）キミ（アントネッリ）が素晴らしい仕事をしていたので、自分も刺激を受けた。シンガポールは自分にとって優しいコースじゃなかったけど、ターン1までは持ちこたえられると思う。ただ、この人（横にいるフェルスタッペン）はスタートがかなりうまいからね…。

▽予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)フェルスタッペン（レッドブル）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)アントネッリ（メルセデス）

(５)ノリス（マクラーレン）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ルクレール（フェラーリ）

(８)ハジャー（レーシングブルズ）

(９)ベアマン（ハース）

(10)アロンソ（アストンマーチン）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)ローソン（レーシングブルズ）

(15)角田裕毅（レッドブル）

＜以下Q1敗退＞

(16)ボルトレート（キックザウバー）

(17)ストロール（アストンマーチン）

(18)コラピント（アルピーヌ）

(19)オコン（ハース）

(20)ガスリー（アルピーヌ）