STARTO ENTERTAINMENT社

　STARTO ENTERTAINMENTは4日、公式サイトを更新し、5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が逮捕されたことを報告。草間の活動を休止を発表した。

　草間は、4日に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されたと報じられていた。

　草間は、4日に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されたと報じられていた。

■報告全文

弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ

本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。

ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します。