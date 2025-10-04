STARTO社、Aぇ! group・草間リチャード敬太の活動休止を報告「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め…」【報告全文】
STARTO ENTERTAINMENTは4日、公式サイトを更新し、5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が逮捕されたことを報告。草間の活動を休止を発表した。
同社は、「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」と報告。ファン、関係者に謝罪したうえで、「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と伝えた。
草間は、4日に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されたと報じられていた。
■報告全文
弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ
本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。
ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します。
