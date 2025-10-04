冬場の室内干しに頭を悩ませている方も多いのではないだろうか。特に乾燥機のない家庭では、部屋干しの衣類が乾かずに生乾きの不快な臭いが発生することも少なくない。そんな悩みを解決するかのように、家電ブランドのシロカから、衣類乾燥からヒーター、サーキュレーターまで一台でこなす多機能家電「HOT&COOLサーキュレーター ポカクール」（型番：SH-CD251）が登場した。2025年11月1日より発売されるこの製品は、「ふわビューンUZU」と呼ばれる独自の送風技術により、自然乾燥に比べて約82%も速く衣類を乾かすという画期的な性能を実現している。

製品概要 製品名：HOT&COOLサーキュレーター ポカクール

型番：SH-CD251

価格：24,860円（税込）

カラー：ホワイト

発売日：2025年11月1日

パワフルな風と立体的な首振りで室内干しの悩みを解決

このポカクールを語る上で欠かせないのが、独自の「ふわビューンUZU」送風技術だ。本体左右の吸気口から取り込んだ空気を前面から送り出す仕組みにより、温風は約3.5m先まで、送風時には約20m先まで届く大風量を実現している。これにより、衣類の真下から効率的に風を当てることができるという。

さらに特徴的なのが、真上から上下に45°ずつ首を振る「アーチ首振り」機能だ。これにより洗濯物の真下から風を送ることができ、省スペースでも効率よく衣類を乾かすことが可能となっている。実際に2kgの洗濯物（ワイシャツ2枚・パジャマ1組・Tシャツ3枚・下着7枚・タオル3枚・靴下2足）を乾かす場合、約120分で乾燥が完了するとのこと。これは自然乾燥と比較して約82%の時短に繋がる性能だという。

静音性もポイントで、温風弱で運転した場合の運転音は約23dB、送風風量1で運転した場合は約16dBと、図書館並みの静けさを実現。作業中やお休み前でも気にならない静かな運転音が魅力だ。

季節を問わず一年中活躍する実用的な機能

ポカクールは室内干しだけでなく、季節を問わず一年中活躍する多機能設計となっている。冬はヒーターとして足元や身体を暖め、夏はサーキュレーターとして使用可能。コンパクトな本体と持ち手付きの設計により、使用場所を選ばず簡単に移動できるのも便利だ。

さらに注目したいのは「空気循環モード」だ。冬場にエアコンを使用する際、暖かい空気が部屋の上部にたまりやすいという問題がある。一般的なサーキュレーターでは送風により肌寒さを感じてしまうが、ポカクールは温風で空気循環が可能なため、快適さを維持しながら効率的な暖房を実現できる。夏は「3D首振り」機能で床にたまった冷気を部屋全体に循環させ、冷房効率を高める効果も期待できるだろう。

2025年モデルでは新たに「ここピタ」機能が追加された。リモコンの「ここピタボタン」を長押しし、止めたい位置でボタンを離すことで、風の向きを細かく調節できる便利機能だ。これにより、風を当てたい場所にピンポイントで送風することも可能になっている。

快適さと安全性を追求した設計

室内干しの気になる臭いに対しては、マイナスイオン発生器「イオニシモ®」を搭載。村田製作所のイオナイザ技術を採用したこの機能により、マイナスイオンとオゾンを発生させ、空気中の臭い成分やカビ菌、アレル物質を軽減する効果が期待できるという。

安全面でも配慮がなされており、本体の傾きや強い衝撃を検知すると自動で運転を停止する転倒・振動検知機能、異常な温度上昇を検知した場合に自動で運転を停止する異常過熱検知機能を搭載している。これにより、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できるだろう。

本体サイズは幅28.5cm×奥行26.5cm×高さ31.5cmとコンパクトながら、機能性は充実。消費電力は温風時1200W、送風時38Wとなっている。適用床面積は、暖房利用の場合、コンクリート住宅で約3.5～6.5畳、木造住宅で約2.5～4畳を目安としている。

一年中活躍する多機能家電で快適な室内環境を

シロカの「HOT&COOLサーキュレーター ポカクール」は、冬の室内干し、夏の空気循環、そして季節を問わない暖房・冷房サポートと、一年を通して活躍する多機能家電だ。特に室内干しを自然乾燥の約82%速く完了させる性能は、洗濯物の乾燥に悩む多くの家庭にとって大きな魅力となるだろう。

限られたスペースの住宅や、収納場所に困っている方にとって、ヒーターとサーキュレーターの機能を一台で済ませられる利便性は大きなメリットだ。衣類乾燥の効率化と室内環境の快適さを両立させたい方にって、検討する価値のある一台と言えるだろう。

