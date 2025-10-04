４日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを伝えた。

番組では、高市氏の経歴をたどる中で、１９９０年に放送された同局系「ＰＲＥ ＳＴＡＧＥ」に出演していた高市氏と蓮舫参院議員、タレント・飯星景子（当時は飯干恵子）を紹介。当時２９歳の高市氏は髪をまとめて高く“盛った”バブル時代らしいヘアスタイル、大きいゴールドのイヤリングをつけ、ゴージャスな衣装だった。

また、参院選に落選した後の９２年９月放送の同局系討論番組「朝まで生テレビ！」では、「政治評論家」の肩書で出演していたことも伝え、その後９３年の衆院選で初当選した様子も紹介した。

２０代の高市氏と蓮舫氏の姿にＳＮＳでは「１９９０年の蓮舫さんと高市さんキレイ」「蓮舫さんと高市さんが同じテレビ番組でキャスターしてたの面白いですね」「蓮舫とメインＭＣやってたんやね。知らんかったわ」「バブル感半端ない」などの声があがっていた。