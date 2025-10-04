Aぇ！groupのメンバー、草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、公然わいせつの疑いで警視庁四谷署に逮捕された。認否は明らかにしていない。逮捕を受けて、同日に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は草間容疑者の活動休止を発表した。

公式サイトに「弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」とし謝罪を記した後で「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と記した。

捜査関係者によると、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で4日午前5時40ごろ、下半身を露出した疑い。草間容疑者は当時、酒を飲んでいたとみられる。

グループの全国ネット初の冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（日曜深夜1・25）がフジテレビで12日からスタート予定で、3日に特番が放送されたばかりだった。逮捕のニュースを受け、無料動画配信サイト「TVer」は特番の配信を取りやめた。フジテレビは番組のスタートについて「対応を検討中」とした。

草間容疑者は5日放送の日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）に出演予定だったが、番組内容が差し替えとなった。

▽STARTO ENTERTAINMENT全文

弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ

本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。

ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します。