高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け中国政府は「積極的で理性的な対中政策を期待する」とする談話を発表しました。

中国外務省は4日発表した談話の中で「歴史や台湾をめぐる問題での政治的な約束を守ることを望む」と述べました。高市氏は台湾との関係を重視する姿勢を見せており台湾問題などをめぐり中国の立場を尊重するよう釘を刺したかたちです。その上で、「積極的で理性的な対中政策をとり、戦略的互恵関係の全面的な推進を実行に移すことを望む」としています。

一方、台湾の頼清徳総統は自身のSNSに日本語で投稿し、「衷心より、熱烈にお祝い申し上げます」と祝意を示しました。さらに「今後、台日双方が各分野で交流と協力を深め、インド太平洋地域の安全と安定を実現していけるよう期待しています」としています。高市氏は今年4月に台湾を訪れ頼清徳総統と会談していて、アメリカのトランプ政権の台湾への関与が不透明な中、頼政権としても日本などとの連携強化を図る考えです。

また、韓国外務省は高市氏が次の首相に選出される可能性があることを受け、「韓国政府は新たな内閣とも緊密に疎通し、韓日関係の肯定的な流れを継続するため、引き続き協力していく」とコメントしました。