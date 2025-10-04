STARTO ENTERTAINMENTは4日、事務所の公式サイトでAぇ！group草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを報告し、謝罪した。重ねて、草間容疑者の活動休止も発表された。関係者によると、グループの活動は継続する。

公式サイトでは、逮捕を報告するとともに「ファンの皆さまをはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と報告された。

関係者によると、草間容疑者が逮捕されたことはグループのメンバーには関係者から仕事の合間にそれぞれ伝えられた。それぞれが受け止めて重く受け止めているという。

3日に特番で始まったレギュラー冠番組、フジテレビ系「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」は、当面の間は4人で出演を継続予定。26年には実写映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の公開が控えている。

草間容疑者は東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁に逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、草間容疑者は酒に酔っていたという。

◆草間リチャード敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日生まれ、京都府出身。米国人の父と日本人の母を持つ。09年2月13日入所。特技はダンスと細かい作業。19年2月に結成が発表されたユニット「Aぇ！group」に加入。169センチ。血液型B。