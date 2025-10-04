ÀîÈª°ì»Ö¥¢¥Ê¡ßº´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¥¢¥Ê¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×ÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ªÀîÈª¥¢¥Ê¡ÖÉúÀþ¤ÎÂ¿¤¤½é²ó¡×º´Æ£¥¢¥Ê¡ÖÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë!!¡×
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ê¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þÊüÁ÷/½é²óÊüÁ÷¤Ï¤è¤ë10»þ¡Á10»þ54Ê¬¡Ë¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬£×¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¡¦È¬¿À·ë°Ê¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¤ÎÆó¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÊñ°ÏÌÖ¤ÈÇ÷¤ê¤¯¤ë¿ô¡¹¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¡£Æó¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¤éÆ¨¤²¡¢¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«!? ¿´¿Ì¤ï¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¿¼Ìë¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¡ÊËè½µÅÚÍË1»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÀîÈª°ì»Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Èº´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30¡Á23:00ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÐÄ¥Ìë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£Ìë¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡ÖÊüÁ÷Ä¾Á°ESCAPEÂçÆÃ½¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬½é²ó¤ò»î¼Ì¡¢ÁáÂ®¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Èº´Æ£¥¢¥Ê¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢ÀîÈª¥¢¥Ê¤â¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤Í¡ª¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¡£
¤Þ¤ºº´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁÇÀ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤äÈëÌ©¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¼«¤é¡È¹Í»¡¹¥¤¡É¤À¤È¸À¤¦ÀîÈª¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉúÀþ¤ÎÂ¿¤¤½é²ó¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ïº´Æ£¥¢¥Ê¤âÇ¼ÆÀ¡£
¤½¤·¤ÆÏÃ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¢ºùÅÄ±é¤¸¤ëÈ¬¿À·ë°Ê¡Ê¥Ï¥Á¡Ë¤È¡¢º´Ìî±é¤¸¤ëÎÓÅÄÂç²ð¡Ê¥ê¥ó¥À¡Ë¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÈÍ¶²ýÈÈ¡É¤Î¥ê¥ó¥À¤ÏÈÈºá¼Ô¤À¤±¤ì¤É¡È¤¿¤À¤Î°¼Ô¡É¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ¶²ý¤µ¤ì¤ë¡É¥Ï¥Á¤â¤ª¾îÍÍ¤À¤±¤ì¤É¡¢È¿¹³¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¡£Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½´¶¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¥º¥Ð¥ê¡ÖÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþÃËÈþ½÷¤¬ËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ë¤ÏÀîÈª¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤¦¤À¤±¤ÉÍ¶²ýÈÈ¤È¿Í¼Á¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀßÄê¤ÎÌ¯¤È´Ø·¸À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ÂÄ¾¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢º´Ìî¤«¤é¤ÎÎø°¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÎø°¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤Î¼þ¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë2¿Í¡£ÀîÈª¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÆÀ¸¢±×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¦¥½¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥Î¿½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂÐÎ©¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä»¡¡£
¤³¤ÎÏÀÍýÅª¤Ê¹Í»¡¤Ëº´Æ£¥¢¥Ê¤Ï´¶¿´¡£ÀîÈª¥¢¥Ê¤Ï¡Ö1¤Ä¤â¸«Íî¤È¤¹¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÉúÀþ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î1ÏÃ¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤¬¤É¤¦²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢3¥«·î¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÀîÈª¥¢¥Ê¤Î¹Í»¡¤ÏÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡©º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢·ë°Ê¤ÎÉã¿Æ¡¦È¬¿À·Ä»ÖÌò¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼°ìµ±¤â²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤¢¤ë¤È´ª·«¤ë¡£¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¥¨¥ó¥¿¥áÄÌ¤Î2¿Í¤¬Âç¶½Ê³¡ª¸«¤É¤³¤í¤òÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜºî¡£10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¤«¤é¤Î½é²óÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀîÈª°ì»Ö¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ê2018Ç¯11·î¡Á¡Ë¡¢¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¡Ê2020Ç¯10·î¡Á¡ËÂ¾¤Ë½Ð±é¡£
º´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¡§Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¶µÍÜ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ï¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡×¡Ê2018Ç¯4·î¡Á¡Ë¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÆü¡¦2025Ç¯4·î¡Á¡Ë¡¢¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¡Ê2025Ç¯10·î¡Á¡ËÂ¾¡£¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏK-POP¹¥¤¤ò¤¤¤«¤·¤¿¾ðÊó¤â¸ø³«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þ
¢¨½é²óÊüÁ÷¤Ï¤è¤ë10»þ¡Á10»þ54Ê¬
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¡·ëÌÚÞæÀ±¡¡²ÃÆ£Àé¿Ò¡¡郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¡¿»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿¡¡¾¾ÈøÍ¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¡¡¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡Û¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¡Ú²»³Ú¡Û²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¡Ú¼çÂê²Î¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²®ÌîÅ¯¹°
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
¡Ú±é½Ð¡Û¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
