僕らがガチで買ったもの、ぜんぶ見せます #Amazonプライム感謝祭【10/4 22:00更新】
Amazonプライム感謝祭、本日から先行セールがスタートしました。
ギズモード・ジャパンのスタッフも、記事をつくりながら＆ディグりながら、ガジェット、日用品、スキンケアアイテムなどのお買い物をしています。
みんなが実際に購入したものを覗いてみましょう。
10/4（土） 22:00更新
Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン Major V
18,990円
Amazonで見るPR
ロゼンスター モバイルシェーバー 5枚刃
4,980円
Amazonで見るPR
リミテスト ソイプロテイン 人工甘味料不使用 香料不使用 LIMITEST (抹茶, 1kg)
1,978円
Amazonで見るPR
（ライター・三浦一紀）
デュアルマグネット式電話ホルダー
1,399円
Amazonで見るPR
東芝(TOSHIBA)コイン形リチウム電池 CR2032 5個 (同等品 DL2032 ECR2032)誤飲対策パッケージ CR2032 5P(Z)
616円
Amazonで見るPR
by Amazon ニトリル 手袋 ホワイト パウダーフリー Sサイズ 200枚 食品衛生法適合 使い捨て グローブ ( Presto!)
1,498円
Amazonで見るPR
（ライター・小暮ひさのり）
【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠
758円
Amazonで見るPR
（ライター・そうこ）
YBHWOGI ケーブル収納スリーブ 編組ケーブルカバー、長さ約3M 直径13mm
849円
Amazonで見るPR
【まとめ買い】 コットン・ラボ うるふか コットンパフ セット 100枚 × 3個
845円
Amazonで見るPR
コクヨ 粘着剤 合成ゴム ひっつき虫 タ-380N
333円
Amazonで見るPR
（ライター・mio）