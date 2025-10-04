ÄÔ´õÈþ¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡Ä¡×8·î½Ð»º¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾ÉÕ¤±ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡ÖÈþ¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ(38)¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤ÇÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯¤ËÂè4»Ò»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤µ¤ó¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï5»Ò½÷»ù¡¦Ì´¶õ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¡ÖÌ¾Á°¤Î¸õÊä¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡ÈÈþ¡É¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¡£´õ¶õ¤¬´õË¾¤Î¡È´õ¡É¤Ã¤Æ»ä¤Î´õÈþ¤Î´õ¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Ì´¶õ¤ÏÈþ¤·¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÈþ¶õ¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢´õ¶õ¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ½Ä¤ËÆÉ¤ó¤À¤é´õÈþ¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¤Í¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈþ¶õ¤Ï¼«Á³¤È¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤ÏÈþ¶õ¤Ç¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤á¤ë¤«¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤¢¡×¡Ö¤ß¤¯¡×¡Ö¤ß¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤ËÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤¤Ì¾Á°¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤½¤¢¡×¤ò´õË¾¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤³¤³¤¢¡×¡Ö¤Ò¤á¤¢¡×¤Ê¤É¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤È¼¡½÷¤Î´é¤ò¸«¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÌ´¶õ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë²ÈÂ²¤¬Ì´¶õ¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ°ìÃ×¤·¤¿¤Î¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£