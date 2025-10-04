5人組女性アイドルグループ、マジカル・パンチラインが4日、千葉・船橋競馬場で3人組女性アイドルグループ、Task have Funと共に初主催屋外フェス「ありが10祭！」を開催した。

両者の結成10周年を記念した初イベントで、同じく10周年を迎えた、および迎えるアイドルグループ計10組が集結。マジカル・パンチラインは衣装デザインも担うメンバーの吉澤悠華（22）が手がけた黒を基調としたクールな新衣装をお披露目。代表曲「マジカル・トキメキハイビーム」でスタートし、10月1日にリリースされたばかりの新曲「Sugar Magic」も披露。ポップで乗りやすいメロディーに、かわいらしさあふれる甘い歌詞が乗った楽曲で沸かせた。

その後も観客とタオルを回しながら楽しむアップテンポな「ぱーりないと！！」、「今日がまだ蒼くても」と続き、最後は「もう一度」でステージを締めくくった。

初期メンバーで、現在はリーダー兼プロデューサーの沖口優奈（27）は「とても豪華なアイドルのみなさんと一緒に熱いフェスを開催できてうれしいです」とあいさつ。宇佐美空来（17）は憧れだったという「Task have Fun」の3人との共演に涙し「うれしいです。きらきらとして夜景のような素晴らしい景色を自分たちももっと大きなステージで見られるように頑張ります」と力を込めた。

イベントはライブステージに加え、無料入場エリアにはキッチンカーが10店舗出店。子供連れのファミリー層から学生まで、老若男女問わず多くの人が訪れてにぎわっていた。吉澤は「いただいたパワーを刺激にこれからも頑張ります。来ていただいたアイドルのみなさん、ファンのみなさん、そしてスタッフのみなさんたち全員に、ありが10！です！！」と感謝していた。グループは来年4月16日に東京ドームシティ内のKanadevia Hall（旧東京ドームシティホール）で結成10周年記念ライブ「Shining The Magic」開催を発表しており、節目の公演まで勢いを持って突き進んでいく。

この日はCiON、ゆるめるモ！、煌めき☆アンフォレント、Devil ANTHEM．、まねきケチャ、フィロソフィーのダンス、虹のコンキスタドール、わーすたも出演した。マジカル・パンチラインは5日にも同会場でフェスイベント「推しグルメフェス10祭」を行う予定で、同日はRoot mimiやAsIs、アップアップガールズ（2）、あまいものつめあわせ、WHITE SCORPIONらが出演予定となっている。