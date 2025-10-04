◆プロボクシング ▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦１０回戦 〇日本王者・豊嶋亮太（３―０判定）同級３位・安達陸虎●（１０月４日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーウエルター級王者・豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が、同級３位・安達陸虎（２７）＝大橋＝を３―０の判定で下し、日本王座の初防衛戦に成功。ＷＢＯアジアパシフィック同級王座も獲得し、２冠王者となった。

戦績は豊嶋が２２勝（１２ＫＯ）３敗１分け、安達が１９勝（１４ＫＯ）５敗１分け。

豊嶋は序盤からジャブの差し合いを制すと、中盤はショートアッパーを的確にヒットさせポイントを重ねた。終盤はアウトボックスしながら、ジャブカウンターで主導権を譲らず。ジャッジの採点は２者が９８―９２、１者がフルマークで豊嶋を支持した。

ウエルター級で日本・東洋太平洋・ＷＢＯアジアパシフィックの３冠を達成した豊嶋は、５本目のベルトを獲得し「うれしいですね、何本取っても。ファンの方も喜んでくれる」と笑顔を見せ、「足を使って機転を利かせたのが良かった。安達選手が予想以上に気合が入っていて、挑戦者の気概を感じたが、落ち着いて処理することができた。練習でいろいろやっていることは出来た。ずっと目の前でやることに集中しながら、継続して先を目指すというところが出せた」と自身に及第点を与えた。

試合後の控室では、８月にリング禍で亡くなったジムの後輩の浦川大将さん（享年２８）に言及。「この試合が決まった時から浦川も一緒に練習してくれていて『豊嶋さん強いっす』って言ってくれていた。今日ちゃんと勝たないと『豊嶋さん、いつもの見せてくださいよ』と言われると思ったんで、それも届けたかった。勝ててよかった」との思いを打ち明けた。

今回のタイトルマッチは、帝拳ジムと大橋ジムの激突となった。１１月２４日には、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦する。 “前哨戦”に敗れた形の大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「きょうは帝拳・大橋対決で負けましたけど、次は絶対に勝ちます」と拳を握り、井上拓真に“リベンジ”を託した。