¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÇÀÅ²¬¤Î¿·ÀïÎÏCTB¥é¥É¥é¥É¥é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÃæÃÏ¶èÂè2½µ¡¡¥È¥è¥¿14¡½35ÀÅ²¬¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¥È¥è¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÀÅ²¬¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿CTB¥»¥ß¡¦¥é¥É¥é¥É¥é¡Ê33¡Ë¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡£31Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥¯¥é¥à¤«¤éÆüËÜÂåÉ½SHËÌÂ¼½ÖÂÀÏº¡Ê23¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¹¥Áö¤·¡¢WTB¥ô¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Æ¥Õ¥¡¥ì¡Ê25¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖFW¤¬¤è¤¤¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡Ë40Ê¬´Ö¤ÏÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½¤Ç19¡¢23Ç¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±¹ñ7¿ÍÀ©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤À¼¡£¡Ö¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Þ¤Ç2¥«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ö¥ë¡¼¥ì¥ô¥º¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£