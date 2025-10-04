「りそなＢリーグ２部、神戸９４−８７福井」（４日、ジーライオンアリーナ神戸）

神戸が開幕戦を白星で飾った。前半はリードで終えたが、第３Ｑに逆転を許し、劣勢で第４Ｑに入ると、Ｂ１群馬から加入した八村阿蓮（あれん＝２５）が同点シュート＆逆転のフリースローを決め、勝利を呼び込んだ。ホームのジーライオン・アリーナ神戸には８７５９人が詰めかけた。

八村が逆転の起点となった。第４Ｑの６６−６８から同点シュートを決め、さらにフリースローも決めて６９−６８と逆転。そのまま逃げ切り勝利した。個人でも１１得点と奮闘。「出だしはすごく良かったが途中でちょっと落ちてしまい、向こうに流れをやった。でも自分たちで流れを取り戻せて、最後に勝てたのは大きい」と振り返った。

日本代表でＮＢＡのレーカーズでプレーする八村塁を兄に持つ。「現状に満足していない。これからどんどんコンディションも上がっていくので、これ以上のパフォーマンスをしていきたい。得点力を上げたい」と飛躍を誓った。川辺泰三ヘッドコーチも「阿蓮はサプライズの１１得点。素晴らしい。このまま成長してほしい」と期待を寄せた。

神戸は来季から新リーグとなる最上位カテゴリー「Ｂリーグ・プレミア」の参戦が決まっており、昨季リーグ６位から、Ｂ２最終シーズンで優勝を狙う。