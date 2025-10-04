勉強が苦手なのはやる気の問題？誤解されて悪循環に｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第40話をごらんください。

スクールカウンセラーとの面談により少しずついい方向に進んでいくように思えましたが...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

担任の先生やスクールカウンセラーの話を聞くうちに、わが子の苦手なことが具体的に見えてきました。字を書くことや、黒板を見て写すようなタスクの多い作業が得意ではないようです。



学習障害に対応するトレーニングはあるそうですが、日々の学習の中ではわが子に合った環境を整えてあげる必要があるといいます。

