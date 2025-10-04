MilleFée×Mezzo Piano限定コスメ♡人気3アイテムが特別デザインで登場

ライフスタイルカンパニーが展開するコスメブランド「MilleFée（ミルフィー）」から、ジュニアアパレルブランド「Mezzo Piano（メゾピアノ）」との限定パッケージコスメが登場します。人気の「シェイクドロップチーク」「ぷくぷく涙袋パレット」「チート顔コントゥアパレット」がメゾピアノ仕様に♡ 見た目も可愛く実力も兼ね備えた限定コスメは、オンライン・店頭ともに順次販売予定です。

MilleFée×Mezzo Piano限定コスメのラインナップ

今回登場するのは、ファンから支持を集める3大人気コスメ。

シェイクドロップチーク

価格：1,760円

カラー展開：N01 ピーチスフレ、N02 モカムース、N03 フィグラテ、N04 ブルーベリーミルク。ふんわり血色感とツヤを叶えるリキッドチークで、全5種のフィギュア付き容器（シークレットあり）が付属。

ぷくぷく涙袋パレット

価格：1,540円

カラー展開：N01 シュガーベージュ、N02 ストロベリーピンク、N03 スイートラベンダー。自然な涙袋が簡単に作れると話題のパレットには、キャラクターチャーム付き。うさぎ・くま・いちごなど可愛い刻印入りで遊び心満点です。

チート顔コントゥアパレット

価格：2,090円

カラー展開：N03 ふっくらピンク、N04 しのばせベージュ。人気キャラ「べリエちゃん」の刻印入り。マットハイライトも搭載され、さらにデコレーション可能なぷくぷくドロップシール付き♡

発売日・購入場所＆特典情報

オンライン販売：

・予約開始：9月30日(火)14時～（MilleFée公式、TOKOTOYZ公式、Amazon）

・一般販売：11月14日(金)11時～（MilleFée公式、TOKOTOYZ公式、Amazon、Qoo10、楽天市場、TikTok Shopなど）

店頭販売：

2025年11月下旬より、全国のロフト・ロフトネットストア、ハンズ・ハンズネット、アインズ＆トルペ、アットコスメストアにて販売予定（※一部店舗を除く）。

購入特典：

MilleFéeまたはTOKOTOYZ公式オンラインで5,000円（税込）以上購入すると、オリジナルノベルティ「べリエちゃんクリアポーチ」と「べリエちゃん前髪クリップ」をプレゼント（なくなり次第終了）。

限定コスメでメイク時間をもっと楽しく♡

MilleFéeとMezzo Pianoがコラボした限定コスメは、機能性はもちろん、見た目の可愛さや遊び心も詰まった特別仕様。

お気に入りのカラーでメイクを楽しめば、毎日がもっと華やかに♪ オンライン予約や店頭販売をチェックして、ぜひこの機会に自分だけの特別なアイテムを手に入れてください。