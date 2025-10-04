タレントの辻希美(38)が4日までに公式YouTubeチャンネルを更新。ファンの質問に答える形で妊娠・出産を振り返った。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんを出産。今年8月には5子女児・夢空さんを出産した。

更新した動画では事前に募集したファンからの質問に回答。「妊娠中に1番辛かったのはいつ？」と聞かれると「つわりか臨月」とし、「臨月はずっと泣いてた。寝れないし、足つるし、最後は張り止め飲んでたからその副作用がキツすぎて」と振り返った。

副作用については「全身の力が入らない。後は体が心臓になったみたいな、動悸（どうき）が凄かった」としていた。

さらに「旦那に強くあたることはありましたか？」との問いには「今回に関してはそんなになかったと思います」とし、「これやってほしいとか、これ食べたいとかの要求は多かったかも。今回は凄いイライラするとかは体感的にあまりなかった。だから喧嘩も妊娠中は1回もなかった」と明かしていた。