◇女子ゴルフツアー 日本女子オープン選手権第3日（2025年10月4日 兵庫県 チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、堀琴音（29＝ダイセル）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算15アンダーで単独首位を守った。

「気がついたらボギーなしだな、くらいの感じ。長いところでしっかりパーを取れているのが大きい」

3番のパー5では1・5メートルを沈め、続く423ヤードのパー4では、第2打残り194ヤードを7Wで2・5メートルにつけて、連続バーディーを奪った。

9年前の16年大会。当時、アマチュアだった畑岡奈紗に1打差で競り負けた苦い記憶がある。「あの時は自分が下手だった。そこから色々山あり谷ありで来て今がある」。今回もアマチュアの広吉優梨菜と最終日最終組で、V争いをすることになりそうだが、「今ある一打にしっかり地に足つけて考えていければいいかな」と冷静に見据えた。

3年ぶり3勝目をメジャータイトルで狙う。「あんまり変わらない。今日の感じでいけたらいい」と淡々と話した。