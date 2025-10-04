田中碧が67分から出場の昇格組リーズ、難敵トッテナムに１−２で惜敗…今季ホーム初黒星。高井幸大は初のベンチ入りならず
10月４日に開催されたプレミアリーグ第７節で、田中碧を擁する昇格組のリーズが、高井幸大が加入した難敵トッテナムとホームで対戦。田中はベンチスタートとなった。一方、怪我から復帰し、全体練習に合流した高井はデビューが期待されたなか、初のメンバー入りとはならず、引き続きベンチ外となった。
開始７分、敵陣左サイドからのFKにロドンが大外で反応。ヘディングシュートを放つが、右ポストに当ててしまう。
チャンスを作りながらモノにできずにいると、23分に20歳の俊英テルに強烈なシュートで叩き込まれ、先制を許す。
それでも34分、相手守護神ヴィカーリオがシュートを弾いたところを、ミランから加入したオカフォーがきっちり詰め、前半のうちに同点に追いつく。
１−１で折り返し、一気に逆転したいところだったが、57分にウェストハムから加入したクドゥスに被弾。再び追いかける展開となる。
状況打開へ、67分にリーズ指揮官ファルケが先に動く。２枚替えを行ない、田中とハリソンを送り込む。すると、71分に日本代表MFが敵陣中央から持ち上がり、ゴール前へパス。受けたロングスタッフは素早い反転からシュートを放つも、枠の左に外れる。
リーズはその後も反撃を続けたが、ヴィカーリオの好守もあり、結局２点目は奪えず。１−２で接戦を落とし、３試合ぶり、ホームでは今季初めて黒星を喫した。リーグ開幕７戦で２勝２分３敗となった。
対してトッテナムは、リーグ戦３試合ぶりの勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！えげつない！元バイエルン、現トッテナムFWの先制弾
