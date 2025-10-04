「ボクシング・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦」（４日、後楽園ホール）

日本王者の豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が、同級３位の安達陸虎（２７）＝大橋＝に３−０で判定勝ちし、２冠王者に輝いた。ウエルター級時代もアジア地域タイトル３冠を達成しており、２階級での２団体制覇となった。

豊嶋は、打たれても打たれても前に出てくる挑戦者に応戦。終盤は足も使いながらジャブを効果的に突き刺し、アッパーで何度も相手の頭をはね上げた。激戦ながらも試合を支配して大差判定勝ちし、２冠を戴冠。「安達選手の気持ちに乗せられたが、（終盤は）足を使えると思い出して、カウンターが出せた」と振り返り、「安達選手（のように）強い選手がいるので、もっと気を引き締めないといけない。今、ボクシング界も色々あって、その中でも対戦を受けていただいて敬意を表します。改めてありがとうございました」と頭を下げた。

この興行は当初９月６日に開催予定だったが、８月２日の興行で発生した試合中の事故で２選手が相次いで亡くなった影響で延期となっていた。同門の浦川大将さんもリング禍によって帰らぬ人となったが、豊嶋は試合後に自ら切り出し、「この試合が決まった時から、後輩の浦川もずっと一緒に練習をやってくれて、いつも『豊嶋さん、強いっす』と言ってくれていた。今日ちゃんと勝たないと、アイツに『豊嶋さん、いつものを見せてください』と言われると思って、それも一つ（勝利を）届けたかった（理由）。とりあえず勝ててよかった」と、秘めていた思いを明かした。