¾¾ËÜ°ËÂå¡¡´ÔÎñÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÉ×¡¦¥Ò¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡Ö¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¡¢£²¿Í¤Ç±Ä¶È¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¾¾ËÜ°ËÂå¡¡£Ì£é£ö£å¡¡£²£°£²£µ¡¡à£Ê£ï£õ£ò£î£å£ùá£á£î£ä¡¡£Ó£÷£å£å£ô¡¡£Ó£é£ø£ô£ù¡×¡Ê£´¡¢£µÆü¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£¶·î¤Ë£¶£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤òÀÖ¤ËÀßÄê¡£²ñ¾ì¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö°áÁõ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡º£Æü¤Ï»ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£Èô¤Ó¸ò¤¦´ÑµÒ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¶Ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ»ä¤³¤ó¤ÊÇ¯¤À¤·¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ò´Þ¤àÁ´£²£³¶Ê¤òÈäÏª¡£
¡ÖÎÞ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¥¿¥ª¥ë¿¶¤ê¤òÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÎý½¬¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¿¶¤ê²ó¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÎý½¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤¡¢£Ó£÷£å£å£ô¡¡£Ó£é£ø£ô£ù¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¦¥Ò¥í¥ß¤¬¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Í¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿ÍÄ´»Ò¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¡¢£²¿Í¤Ç±Ä¶È¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾ËÜ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ²¼¤µ¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£