◆プロボクシング ▽４９・９キロ契約１０回戦 〇岩田翔吉（７回ＫＯ）エドウィン・カノ●（１０月４日、東京・後楽園ホール）

前ＷＢＯ世界ライトフライ王者・岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が、ＷＢＯ世界ミニマム級１２位エドウィン・カノ（２７）＝メキシコ＝を７回３分０秒ＫＯで下し、３月の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定で敗れ王座陥落して以来７か月ぶりの再起戦を勝利で飾った。

戦績は岩田が１５勝（１２ＫＯ）２敗、カノが１３勝（４ＫＯ）４敗１分け。

岩田は中間距離からボディーへ右ストレートを突き刺し、冷静にプレスをかけて左右ボディー、左フックで攻勢をかけた。７回、右ボディーから左フックにつないでダウンを奪うと、レフェリーが１０カウントを数えて試合終了。試合後の控室では「最後のスパーで右拳を痛めて、不安がありながらの試合だった」と右のパンチがボディー偏重となった理由を明かしたが、「まずは復帰戦で勝つことができてすごくうれしい。復帰が決まって、応援してくれた人たちも声援をくれた。それがうれしかった」と喜びをかみしめた。

７か月ぶりの再起戦。「闘争心、戦う気持ちを作るのが難しかった部分があった」が、「最後のスパーで、会長（本田明彦会長）から怒られて闘争心に火をつけてもらった」という。３月の初防衛戦では「全く効いていないのに、全部ポイントを持っていかれている」と感じた。再起後は、担当トレーナーが粟生隆寛トレーナーからオーギー・サンチェス・トレーナーに変わり、新たなスタイルの構築に取り組んでいる。「防衛戦で通用しなかったところをどう変えて、完成形に持っていくか。変えている途中っていうのは、一発もらったりとか逆に危なかったりもする。ボクシングの難しさというのを感じながら過ごしていた。前回の世界戦からスタイルとかを変えていく中で、自分の完成形ではない。まだまだもっと、できると思っている」とさらなる進化を目指す。