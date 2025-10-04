田中碧が途中出場のリーズは3試合ぶり黒星…トッテナムが敵地で3ポイント奪取
[10.4 プレミアリーグ第7節 リーズ 1-2 トッテナム]
プレミアリーグは4日、各地で第7節を開催した。トッテナムは敵地でリーズを2-1で破って3試合ぶりの勝利。リーズのMF田中碧は3試合連続の途中出場で、トッテナムのDF高井幸大はメンバー外だった。
リーズは前半7分、MFショーン・ロングスタッフが左サイドからのFKを蹴るとDFジョー・ロドンがファーサイドで合わせたが、ボールは右ポストに直撃した。するとトッテナムは同23分、FWマティス・テルが速攻からペナルティエリア右に侵入して右足一閃。相手DFパスカル・ストライクに当たってコースが変わったシュートはゴール右上に突き刺さって先制した。
それでもリーズは前半35分、DFジェイデン・ボーグルのクロスをFWドミニク・カルバート・ルーウィンが落としてFWブレンデン・アーロンソンがシュート。GKグリエルモ・ビカーリオが弾いたこぼれ球をFWノア・オカフォーが押し込んで追いついた。
リーズは同点で後半に入ると3分、FWノア・オカフォーが前線まで持ち運んで出したパスをカルバート・ルーウィンが収めて反転シュートを放ったが、GKビカーリオに止められた。
するとトッテナムは後半13分、DFペドロ・ポロが前線にボールを送ると相手DFガブリエル・グズムンドソンが処理しきれず、MFモハメド・クドゥスに溢れる。拾ったクドゥスは右サイドから中へ切り込んで左足一閃。ボールはGKカール・ダーロウの逆を突いてゴール右に吸い込まれ、勝ち越しに成功した。
追いかけるリーズは後半22分、FWジャック・ハリソンとともに田中を投入。田中は直近2試合で終盤から出場しており、途中起用された試合では今季最長のプレータイムになった。同26分には田中が左サイド中央よりでボールを受けて前進し、ペナルティエリア手前のロングスタッフにパス。ロングスタッフはミドルレンジから右足を振り抜いたが枠の左に外れた。
リーズはロングスローも行いながら同点を目指し、後半45+4分にはFWヨエル・ピローが際どいコースへシュートを放つもGKに防がれて1-2のままタイムアップ。トッテナムが逃げ切って3ポイントを獲得し、リーズは3試合ぶりの敗戦となった。
