ジャイキリ弾を見舞った東洋大DF山之内佑成、柏で待望Jデビュー「長所であるフィジカルを活かしていい影響を出せた」
[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]
2025年6月11日。2026シーズンから柏レイソル入りが決まっているDF山之内佑成は、東洋大学のキャプテンとして、天皇杯2回戦で柏と対戦していた。J1で上位争いを演じる柏に対して、東洋大学は2-0で勝利。見事にジャイアントキリングを達成する。その歓喜の輪の中心にいたのは、決勝点をあげた山之内だったーー。
柏サポーターに強烈なインパクトを残した天皇杯から4か月。山之内は黄色いユニフォームに身を包んでいた。柏の特別指定選手になったのが、天皇杯直後の6月18日のことだったが、ついに、横浜FM戦でベンチ入りをはたした。メンバーに入ることが告げられたのは、前日の金曜。「いつもどおり、何も変わらず生活しようと意識していました」と山之内はいうが、実際には「全然眠れなかったです(笑)」という一夜を、ホテルで過ごした。
試合は柏が1-0でリードしたまま終盤へ。そして迎えた後半41分、待望のJデビューをはたした山之内は、DFジエゴに代わってそのまま右WBにおさまった。天皇杯では4バックの左SBとしてプレーしていた山之内は、柏にきてから人生ではじめての右WBに挑戦している。「難しいところもありますけど、模索しながらやっていってる状態です」とその胸のうちを明かした。
ATも含めると10分ほどだったデビュー戦。FW宮市亮との競り合いでもフィジカルでうわまわるところも見せつけ、柏サポーターをわかせた。山之内自身もその点では手応えがあったようで、表情に自信をのぞかせた。
「チームが勝ってる中で、自分がチームのために何ができるのかっていうのを考えた上で、自分の長所であるフィジカルを活かしていい影響を出せたのは良かったと思います」
柏に大学から加入した選手といえば、昨年、大学4年時にプロへと転向し、ルーキーイヤーで飛躍を遂げたDF関根大輝(スタッド・ランス)が挙げあげれる。また、現在ボランチのレギュラーを務めるMF中川敦瑛は、今年法政大学から加入したルーキーだ。大学を経て初年度でブレイクしている選手が柏で続いており、山之内への期待値は高い。
柏のチーム状況でいえば、右WBのレギュラーであるMF久保藤次郎、 その代役を務めていたDF原田亘が揃ってメンバー外の状況が続いている状態。前節から左利きのジエゴが抜擢されてゴールという結果を残しているが、戦力の充実をはかりたいポジションだ。
「チームの勝利に向けて、自分ができることを最大限出せるようにいい準備をしていきたい」
山之内は力強く語った。
(取材・文 奥山典幸)
