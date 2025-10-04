µÜÂåPK¼ºÇÔ¤ËÂçÇ÷Éé½ý¸òÂå¡Ä3Ï¢ÇÆ±ó¤Î¤¯ÇÔÀï¤Ë¿À¸Í¡¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
[10.4 J1Âè33Àá ±ºÏÂ 1-0 ¿À¸Í ºë¶Ì]
¡¡2°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï4Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤ÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¤Î¼¡Àá¤Ë¼ó°Ì¤Î¼¯ÅçÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÁ°¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï(¢þ1-0)¤Ç¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¿À¸Í¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾38Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÁê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤¤¡¢PK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢FWµÜÂåÂçÀ»¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏGKÀ¾Àî¼þºî¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£µÜÂå¤ÏºòÇ¯9·î28Æü¤Îºòµ¨Âè32Àá¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¾Àî¤ËPK¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿·Á¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âºòµ¨¤ÎµÜÂå¤Î¼ºÇÔ°Ê¹ß¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎPK¤Ï4ËÜÏ¢Â³¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÇµÜÂå¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖPK¼ºÇÔ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À²¼¤ò¸þ¤«¤º¡¢ÂçÀ»¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤Ï¡ÖPK¤Ê¤ÉÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤¦Å¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÎÉé½ý¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤³¤Î1ÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÂçÇ÷¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õ¶·¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤È¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ë¥µ¥³¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤³¤ò²¡¤·ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¡¢º£ÀáÌ¤¾Ã²½¤Î¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï4¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£17Æü¤Î¼¡Àá¤Ç¤Ï¼¯Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¼¯Åç¤¬º£Àá¡¦GÂçºåÀï(5Æü)¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ7º¹¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢²¶¤é¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÏ¢Àï¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤êÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÈ¿·â¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
