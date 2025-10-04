「迷わずイロチ買い♡」【しまむら】見つけたら即GETしたい！「マニア戦利品」

トレンドアイテムも実用的な優秀アイテムも揃う【しまむら】。なかでもマニアが見つけたら“迷わずイロチ買い！”と太鼓判を押すアイテムは必見です。今回は、デイリーに活躍してくれそうな「マニア戦利品」を厳選してご紹介。売り切れる前に、ぜひチェックしてみてください。

ヘビロテの予感！ シンプルジャケット

【しまむら】「EC＊YUMテーラードJK」各\2,420（税込）

シンプルでヘビロテできそうな【しまむら】のジャケット。程よくきちんと感があり、着回しやすいデザインが魅力です。ベーシックなカラーで、オンオフ問わず幅広いシーンに対応できそう。さらっと軽やかに羽織れそうなので、涼しくなる季節に一枚持っておくと頼れそうなアイテムです。

レイヤードでこなれる 大人可愛いペプラムキャミ

【しまむら】「ペプラム2WAYキャミ」各\1,639（税込）

レイヤードでこなれそうな、大人可愛いペプラムキャミ。裾に向かって広がるシルエットがフェミニンさを引き立てつつ、落ち着いたカラーで大人っぽさも演出してくれます。インフルエンサーの@38ka_hさんによると「ニット素材で、めちゃくちゃ伸びる」とのことなので、着心地のよさも期待できそう。さらにキャミストラップは取り外し可能で、ベアトップとしても着用できるのが嬉しいポイントです。一枚あると着こなしの幅が広がりそうな、こなれ感たっぷりのアイテムです。

履くだけでサマ見え！ 上品なギャザーデザインシューズ

【しまむら】「YUギャザーフラットS」各\2,420（税込）

履くだけでサマ見えが叶いそうな、上品なギャザーデザインシューズ。甲部分に寄せられたギャザーが柔らかな雰囲気を演出し、足元から大人可愛い印象に仕上げてくれそうです。@38ka_hさんも「迷わずイロチ」とコメント。シンプルながら存在感があり、毎日履きたくなりそうな一足です。

コーデに馴染む 巾着付き淡色トート

【しまむら】「トートキンチャクツキ」各\2,970（税込）

コーデに自然と馴染みそうな淡色カラーが魅力の、巾着付きトートバッグ。巾着にも可愛らしいタグが付いており、さりげないアクセントに。カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに合わせやすく、淡色トーンのやさしい雰囲気で、デイリーにもお出かけにも活躍してくれそうな商品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@38ka_h様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka