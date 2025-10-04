AMPTAKxCOLORS¡¡·ëÀ®3¼þÇ¯¤Ç¿·¶Ê¤ÎMV¸ø³«¡õµÇ°¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡¢À¼ÂÓ¼ê½Ñ¤Î¤Á¤°¤µ¤¯¤óÉüµ¢
¡¡2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×AMPTAKxCOLORS¤¬2Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢µÇ°¤Î¿·¶Ê¤Î¡ÖDISLIKE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤òYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¡ª¡¡AMPTA£Ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ý1Ç¯¡£1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Þ¤À1Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¡£¡Ø¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤Ø¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î6¿Í¤È·¯¤Î¡É7¿Í¡É¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤Ë¤ç¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇAMPTAK¤â´Þ¤á¤¿¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤ÞÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¯¤¯ÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥Ó¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£È¿¹ü¿´¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AMPTAK¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿3¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¡Ö24»þ´Ö¥ê¥ì¡¼À¸ÇÛ¿®´ë²è¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢À¼ÂÓ¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë1¥«·î´ÖµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¤¬Éüµ¢¡£Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£