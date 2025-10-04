今田耕司が４日、ＭＣを務めるＴＢＳ「オールスター感謝祭’２５秋」に生出演。ゲスト出演した女優について、売れる前のバイト時代に、吉本芸人がこぞって店に通っていたことを明かした。

１２日スタートのＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する松本若菜（４１）で、１５歳の時にスカウトされたのは「由美かおる」「奈美悦子」のどちら？がクイズとして出題された。正解は奈美で、高校時代に地元・鳥取でたまたま遭遇した奈美が「なんて可愛い子なの？！と、「東京くる気ない？」と直接誘ったのだった。松本はその時は上京せず、２２歳で東京へ。下積みを経て、遅咲きのブレークを果たした。

スタジオに「えぇ〜？！」と驚きの声があがる中、今田は「（上京後）ルミネ近くのうなぎ屋でバイトしてたんよね？」と売れない時代のエピソードを披露し、「芸人がみーんな通って。誰１人、電話番号もらわれへんかった…みんな撃沈して帰ってきた…っていう伝説があったなぁ」とルミネｔｈｅよしもとに出演する芸人に大人気だったことを告白。松本は照れ笑いしていた。