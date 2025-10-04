aoen雅久（GAKU）「赤坂ミニマラソン」2位・完走後にスタジオ驚きの告白「初めてで…」“&TEAM・Kの弟分”として結果残す【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/10/04】TBSでは、10月4日よる6時30分より「オールスター感謝祭’25秋」を生放送。「赤坂5丁目ミニマラソン」に参加した新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の雅久（GAKU）に注目が集まっている。
今回の「赤坂5丁目ミニマラソン」は、マラソンコースが前回からさらにパワーアップ。番組史上最長となるレースで雅久はゴール直前まで1位をキープしたが、ゴール前に陸上マラソンの赤粼暁選手に抜かされ2位フィニッシュとなった。
終了後の表彰式では、チームのポーズを決めて爽やかに挨拶。「僕人生で5キロ走るのが初めてで、元々短距離は得意なんですけど…」と初の長距離であることを明かし、スタジオは驚き。「沢山のaoring（アオリン※ファンダム名）が来てくれていたし、直属の先輩であるKさんも…」とファンへの感謝や、先輩の&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）についても言及していた。
過去には、雅久の先輩にあたるKが優勝したことでも話題となった同マラソン。雅久の活躍ぶりに「お疲れ様」「Kくんに続いてかっこよすぎる」「ファンへの感謝も伝えてくれて嬉しい」と反響が寄せられている。
雅久は2004年04月25日生まれ、長野県出身。&TEAMが誕生したオーディション番組「&AUDITION - The Howling -」（2022）に参加し、ファイナルで脱落。そして、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるYX LABELSによる新世代J-POPボーイズグループプロジェクトであるオーディション番組「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」（2025）でデビューメンバーに選ばれ、aoenのメンバーに。同年6月にはデビューを果たした。（modelpress編集部）
◆雅久（GAKU）「赤坂5丁目ミニマラソン」で2位
◆&TEAM誕生の「&AUDITION」にも参加、aoen雅久って？
