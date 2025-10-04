ね、値段あってるッ！？【セリア】ストック買いしたい！「110円ソックス」

やっと靴下が恋しくなる季節に。コーデに合わせて靴下をたくさん揃えたい人も多いかも。そんな時は【セリア】に行ってみて。セリアでは税込110円とは思えないお値段以上のソックスがずらり！ このお値段ならストック買いしたくなりそう。今回はセリアのおしゃれでかわいいソックスをご紹介します。

ナチュラルでガーリーな雰囲気を醸し出すワッフル織

【セリア】「レディースクルー丈 ワッフルメロー」\110（税込）

こちらのクルー丈のソックスは履き口のメローフリルが華やかなアクセント。ワッフル状の編地によってふんわり感がありそうで、履き心地が良さそうです。ナチュラルでほんのりガーリーな雰囲気ですが、こちらのようにベージュなど落ち着いたカラーを選ぶと甘さが抑えられ大人も取り入れやすそう。

チラ見せも可愛い！ もけもけが目を引くソックス

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「サンダルやパンプスに合わせてチラ見せしても可愛いかも！ 」とコメントしている、スニーカー丈のソックス。もけもけのドット柄が目を引きますが、落ち着いた色味なので様々なコーデに合わせやすく、足元をおしゃれに引き締めてくれそうです。

シンプルだけどこだわりを感じるメッシュソックス

【セリア】「婦人ショートクルー丈 粗メッシュ ビタミンカラー」\110（税込）

一見シンプルなクルー丈のソックス。よく見るとメッシュが粗目になっていて透け感があり、黒でも軽やかな雰囲気です。履き口のリブが長めなのもおしゃれポイント。大人はロングスカートに合わせると抜け感のあるおしゃれを楽しめそうです。季節の変わり目に頼れそうなアイテムです。

鮮やかなブルーが目を引く

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110（税込）

「鮮やかな濃いブルーが目をひきました」とレポーターとも*さんもお気に入りの様子のショート丈ソックス。こちらも粗メッシュタイプで手触りが柔らかそうです。ショート丈によって足首がスッキリと見え、秋の装いに抜け感を出してくれそう。スニーカーからメロウフリルを覗かせて、カジュアルスタイルに甘さをプラスしても素敵かも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H