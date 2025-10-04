¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢£Ã£Ó¤Þ¤Ç´Ö³Ö¶õ¤¯ÆüÄø¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¹¤°³«»Ï¡Ö¾ÍèÅª¤ËÆüËÜ¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£±·³Á´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Î¸å¤Ë£²Æü´Ö¤ÎµÙÍÜÆü¤ò·Ð¤Æ£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±ºÆ»ÏÆ°¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢£±£±Æü¤ÎÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ø½àÈ÷¤¹¤ë¡£
¡¡£¹Æü´Ö¡¢´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ç¼ÂÀï´¶³Ð¤Î°Ý»ý¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤Ä´À°¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤È¤Ï¤¤¤¨ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢º£Ç¯°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯Ìó£²½µ´Ö¡¢´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÆüÄø¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¤³¤Î´ü´Ö¤¬¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤«Ãæ£±Æü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤â¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾ÍèÅª¤ËÆüËÜ¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ¥¾¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¹¤°»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¡£ÆüËÜ¤Ï°ì²óÀ¹¤ê²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±£´£³»î¹ç¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¤£±£¶£²»î¹ç¡£ÆüËÜ¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤ÎÍ½È÷Æü³ÎÊÝ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ£±£°·î¾å½Ü¤ò¶õ¤±¤ÆÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿ÆüÄø¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¹©É×¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¹¤°»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤ÎÄ´À°¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÄ¹»þ´Ö¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤ò²á¤´¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜµå³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüÄøÌÌ¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£