◇女子ゴルフツアー 日本女子オープン選手権第3日（2025年10月4日 兵庫県 チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、7位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算11アンダーで首位と4打差の4位と順位を上げた。

「納得はしています。トップとの差を詰めるだけ詰めたいと思っていた」

後半の15番は1・5メートル、16番は2メートルを沈めて連続バーディーを奪った。「今日もショットは安定していて、バーディーチャンスにつけることができた。パッティングも自分の思ったところに打ててたので、今日もいいラウンドだったと思います」と手応えを口にした。

前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝。史上5人目となる初Vからの2勝連続優勝が見えている。「こういう経験もなかなかない。決勝ラウンドから2サムっていうのも初めてなので、凄く楽しんでるイメージはある」。過去の例にメジャー大会が含まれていたことはなく、達成すれば史上初となる。「やっぱり勝ちたい試合。いい調子でいい勢いのままいけると思うので、明日も強気で攻めていかないといけない」と気合を入れた。