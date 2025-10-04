¡ÖA¤§!group¤Î¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¡¡MBS¥é¥¸¥ª¡ÖÂÐ±þ¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡8ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤âÁð´ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá
¡¡¡ÖA¤§! group¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢8ÆüÌëÊüÁ÷Í½Äê¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡ÖA¤§! group¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MBS¥é¥¸¥ª¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿MBS¥é¥¸¥ª¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÈÖÁÈ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤äº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤Î»°½Å¸©¤Ç¤ÎÎ¹¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¡£Áð´Ö¤Ï¼êÎ¢·õ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¿åÆÛ¤Î·º¡×¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£