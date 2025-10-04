¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡ÛNMB48¡¦ºä²¼¿¿¿´¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×8°Ì¤Î·ãÁö¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¤ËSNS¶Ã¤¡ÖÂÂ®¤¤¤·²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¶¯¤ä¤ó¤±¡×
¡¡TBS¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆþ¾Þ¡¦ÀÖºê¶Ç¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ÇÍ¥¾¡¡£°ìÊý¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿NMB48¡¦ºä²¼¿¿¿´¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×8°Ì¤Î·ãÁöÄ¾¸å¡¢´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡É¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉNMB48¡¦ºä²¼¿¿¿´
¡¡ºä²¼¤Ïº£Ç¯¤Î¡ØÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Ç½é¤Î42.195¥¥í¤ËÄ©Àï¤·¡Ö4»þ´Ö9Ê¬43ÉÃ¡×¤Ç´°Áö¡£20ºÐ°Ê²¼½÷»Ò¤Ç3°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Î¿Í¡©¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¡©¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÁöÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤â¡¢½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢aoen¡¦²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½÷»Ò1°Ì¡¢Á´ÂÎ8°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·òÆ®¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öºä²¼¿¿¿´¤µ¤ó¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡©½÷»Ò¤Ç¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ8°Ì¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¡´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ëºä²¼¿¿¿´¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê³¦·¨¤ÎÊý¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤ÈNMB¥Õ¥¡¥ó¤â´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Öºä²¼¿¿¿´¤Á¤ã¤óÂÂ®¤¤¤·²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¶¯¤ä¤ó¤±¡×¡ÖNMB¤Îºä²¼¿¿¿´¤Á¤ã¤ó¤â¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¿¤âÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡ÙÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¾å°ÌÀ®ÀÓ
1°Ì¡§ÀÖºê¶Ç
2°Ì¡§²íµ×¡Êaoen¡Ë
3°Ì¡§EIKI¡ÊMAZZEL¡Ë
4°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¿ù»³
5°Ì¡§Ç¤Ò¤í¤·
6°Ì¡§Å¢ÂçÀ¤
7°Ì¡§¥ï¥¿¥ê119
8°Ì¡§ºä²¼¿¿¿´¡ÊNMB48¡Ë
