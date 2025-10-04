¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û10·î5Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡µ¤ÎÏÂÎÎÏ¤È¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ»Å»ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÏ¿¹¹¿·¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¿´¤«¤é¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¦°Å¼¨¡£¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¼±¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢É¾²Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡Æüº¢¤ÎÈè¤ì¤¬¤É¤Ã¤È¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë·Ï¤ÎÆþÍáºÞ¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡Çº¤ß»ö¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ï¢Íí¥ß¥¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¸«Íî¤È¤¹¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÃí°Õ¤¬¸¶°ø¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹Ž¡