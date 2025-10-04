Ä¶ÆÃµÞ¥«¥¤¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿½é¼Â»Ü
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¡Ê31¡Ë¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Î½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï1Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Åö¤Æ¤Ê¤É¥²¡¼¥à´ë²è¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡ÖÀ¸µÑ²¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿´¶Æ°¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¤Ï¡ÖÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Éé¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î´é¤À¤ÈËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀµ¼°¤Ë¼«Éé¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÃç¤Î¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢Á´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£