Æ²ËÜ¸÷°ì¡ÖEndless SHOCK¡×¡È¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¡É¤Çá´¤ë Á´¹ñ7·à¾ì¤Ç³«ºÅ¡ÚÆü»þ¡¦¾ì½ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/04¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¼ç±é¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤¬¡¢¡ÖEndless SHOCK 2024 Prologue to the Last Year¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ7·à¾ì¤Ë¤Æ11·î¤è¤ê¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤é¡ÖEndless SHOCK¡×Äë·à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È½¸·ë
2000Ç¯¡½¡½¤½¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é´ÑµÒ¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤¿25Ç¯´Ö¡¢¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ï»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æµ±¤Â³¤±¤ë±É¸÷¤òÉñÂæ»Ë¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£¼ç±é¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ²ËÜ¤¬Ì³¤á¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È³ëÆ£¡¢¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë²Î¾§¤È°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Â©¤òÆÝ¤àÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£25Ç¯´Ö¤ÇÁ´2128²ó¤Î¸ø±é¤ò½Å¤Í ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÜºî¤¬2024Ç¯11·î¡¢¿ë¤ËºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¡¢¡È±Ê±ó¤ÎÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖEndless SHOCK¡×¤¬ 2025Ç¯11·î¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡È¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¡É¤ÇºÆ¤Óá´¤ë¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë±Ç²è´Û¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤òÆÃÀß¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñ¾ì¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ÇÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëá´¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ã¾å±ÇºîÉÊ¡ä
¡ÖEndless SHOCK 2024¡×
¢¨2024Ç¯4·î¡¢5·î Åìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¾å±éÊ¬¡¡
¢¨¡ÖEndless SHOCK -Eternal-¡×¤Î¾å±Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ã¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
±Ç²è´Û¤Ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¡È²»¡É¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¡õ¥é¥¤¥Ö´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¾å±Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡ã³«ºÅ²ñ¾ì¡ä
¡¦¹Åç
MOVIX¹Åç±Ø¡¡
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡ã5Æü´Ö¡ä
¡¦ËÌ³¤Æ»
»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ã5Æü´Ö¡ä
¡¦Âçºå
¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡¡
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡ã7Æü´Ö¡ä
¡¦Ê¡²¬
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬¡¡
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ã7Æü´Ö¡ä
¡¦°¦ÃÎ
¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ã7Æü´Ö¡ä
¡¦Åìµþ
¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ã9Æü´Ö¡ä
¡¦µÜ¾ë
MOVIXÀçÂæ¡¡¡¡
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡ã5Æü´Ö¡ä
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û