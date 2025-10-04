ÅìÍÎÂçºß³ØÃæ¤ÎÇð¡¦»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÄÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï½é¤Î£Ê£±Ï¢ÇË¤Ë¹×¸¥
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£³£³Àá¡¡Çð£±¡½£°²£ÉÍ£Æ£Í¡Ê£´Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍ£Æ£Í¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾£´£±Ê¬¤Ë£Ä£Æ¿ù²¬ÂçÚö¤Î±¦£Ã£Ë¤«¤é£Æ£×Ãç´ÖÈ»ÅÍ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Îµå¤ò£Í£Æ¾®Àô²ÂÊæ¤¬¶»¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢»ÃÄê£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ÏÆ±¤¸¤¯»ÃÄê¤Ç£´º¹¡£
¡¡Çð¤Î£Ä£Æ»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅìÍÎÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Î£²£²ºÐ¤Ï¸åÈ¾£´£±Ê¬¤«¤é±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£×£Â¡Ë¤Ç½Ð¾ì¡£ËÜ¿¦¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Èº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¡Ö¡Ê±¦£×£Â¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤¿¤á¤òºî¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£½é»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÎ©Âæ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬½ÐÍè¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»³Ç·Æâ¤ÎÌ¾¤¬°ìµ¤¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡££²²óÀï¤ÇÆâÄêÀè¤ÎÇð¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÅìÍÎÂç¤Î¼ç¾¤È¤·¤ÆÂç³ØÀª½é¤Î£Ê£±Ï¢ÇË¡ÊÇð¡¢¿·³ã¡Ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡££´²óÀï¤ÇºòÇ¯²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢±äÄ¹¤ËµÚ¤Ö·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë£¹·î¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÇð¤Ë¤±¤¬¿Í¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô»ú¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È»³Ç·Æâ¡£´üÂÔ¤ÎÍË¾³ô¤¬Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£