¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£³Àá¡¡±ºÏÂ£±¡½£°¿À¸Í¡Ê£´Æü¡¦ºë¥¹¥¿¡Ë
¡¡£¸°Ì±ºÏÂ¤Ï£²°Ì¿À¸Í¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£±¡½£°¤È¾¡Íø¤·¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÀ¾Àî¼þºî¤¬¡¢£°¡½£°¤ÎÁ°È¾£´£±Ê¬¤Ë¿À¸Í£Í£ÆµÜÂåÂçÀ»¤Î£Ð£Ë¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬¸åÈ¾£²Ê¬¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤À¤Ã¤¿¡££Ð£Ë¤Î¾ìÌÌ¡¢¥´¡¼¥ë±¦²¼¤Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿À¾Àî¤Ï¡Ö¾å¤ËÄ·¤Ð¤º¡¢¿å¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê°ìÊâ¡¢³ÑÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±ÂÎ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤òÅÁ¤¨¤ÆÆ°¤«¤»¤ë¤«¡££Ç£Ë¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤¬½¸Ìó¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ð£Ë¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢º¸¼ê¤ò£³ÅÙ¡¢¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¶î¤±°ú¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤¿¤Àº¸¼ê¤ÇÃí°Õ¤ò°ú¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¤½¤ÎµÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¡¦µÜÂå¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¿À¸ÍÀï¤Ç¤â£Ð£Ë¤ÇÂÐÖµ¤·¡¢»ß¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤â±¦¤ËÄ·¤ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤¬¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê»ß¤á¤¿Á°²ó¤È¡ËÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´Ö¹ç¤¤¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£²ó¤â¼«¿È¤Î±¦¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¤ò¡¢±¦¼ê¤Ç´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿£¹·î£²£°Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿À¾Àî¡££³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¾õ¶·²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥ß¥¹¤ÏËÍ¼«¿È¤ÎÌäÂê¡£¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡Ê¥ß¥¹¤¬¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢£Ç£Ë¤ò¤ä¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡££Ç£Ë¤Ï¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ë£³£¹ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£